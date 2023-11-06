«КАМАЗ» сыграет со «СКА-Хабаровском» в 17-м туре Мелбет-Первой лиги 6 ноября, в понедельник. Игра пройдет на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах и начнется в 18.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «КАМАЗ» — «СКА-Хабаровск» можно в матч-центре на нашем сайте. Игру в прямом эфире покажет сайт matchtv.ru. Также встречи Мелбет-Первой лиги в сезоне 2023 / 2024 транслируются в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги. Следить за игрой можно в онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Команда из Набережных Челнов набрала 20 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице ФНЛ. Хабаровский клуб с 22 баллами располагается на седьмой строчке.

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