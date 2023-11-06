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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 17:00

«КАМАЗ» — «СКА-Хабаровск»: смотреть трансляцию матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги) в прямом эфире

«КАМАЗ» сыграет со «СКА-Хабаровском» в Мелбет-Первой лиге 6 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Артем Симонян (ФК «СКА-Хабаровск»).
Фото ФК «СКА-Хабаровск»
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«КАМАЗ» сыграет со «СКА-Хабаровском» в 17-м туре Мелбет-Первой лиги 6 ноября, в понедельник. Игра пройдет на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах и начнется в 18.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «КАМАЗ» — «СКА-Хабаровск» можно в матч-центре на нашем сайте. Игру в прямом эфире покажет сайт matchtv.ru. Также встречи Мелбет-Первой лиги в сезоне 2023 / 2024 транслируются в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги. Следить за игрой можно в онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Команда из Набережных Челнов набрала 20 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице ФНЛ. Хабаровский клуб с 22 баллами располагается на седьмой строчке.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 17-й тур
06 нояб, 18:30. КАМАЗ (Набережные Челны)
КАМАЗ
СКА-Хабаровск

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте

Футбол
Первая лига
ФК КАМАЗ
ФК СКА-Хабаровск
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