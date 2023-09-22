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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 21:23

Дебютный гол Борисенко принес КАМАЗу победу над «Торпедо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Игроки КАМАЗа.
Фото ФК КАМАЗ
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КАМАЗ на своем поле обыграл «Торпедо» в матче 11-го тура Мелбет-Первой Лиги — 1:0.

Единственный гол на 77-й минуте забил форвард хозяев Григорий Борисенко. Этот гол стал для 21-летнего воспитанника «Локомотива» первым за КАМАЗ.

КАМАЗ набрал 16 очков и поднялся на седьмое место в ФНЛ. «Торпедо» с 17 очками идет на пятой строчке в турнирной таблице первой лиги.

В следующем туре «Торпедо» дома примет «Ленинградец». Игра пройдет 1 октября. КАМАЗ на день позже на выезде сыграет с «Родиной».

Россия. Мелбет-Первая Лига. 11-й тур
22 сент, 19:30. КАМАЗ (Набережные Челны)
КАМАЗ
1:0
Торпедо М
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2023-2024/
Футбол
ФК КАМАЗ
ФК Торпедо (Москва)
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