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Сегодня, 20:10

Камышев подтвердил информацию о тренировках с «Родиной» в Турции

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Экс-полузащитник «Химок» Илья Камышев в комментарии для «СЭ» подтвердил информацию о тренировках с «Родиной» на сборах в Турции, а также то, что контракт пока не подписан.

«Информация о том, что я тренируюсь в Турции с «Родиной», но контракт пока не подписан? Все верно. Можно ли будет ждать в скором времени положительных новостей? Пока не знаю», — сказал Камышев «СЭ».

Ранее о том, что Камышев может присоединиться к «Родине» и находится сейчас вместе с командой на сборах писал сайт matchtv.ru.

В начале года футболист расторг контракт с «Химками». Камышев выступал за химчан с октября 2020 года. В сезоне-2022/23 он сделал 1 голевую передачу в 10 матчах за команду.

ФК Родина
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