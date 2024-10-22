Канчельскис объяснил свои разногласия с тренером «Алании» Гогниевым

Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает поведение главного тренера «Алании» Спартака Гогниева пафосным и наигранным.

«Гогниев слишком откровенно и лицемерно себя ведет. Когда «Химки» крупно проигрывали «Динамо», он радостно вскочил с трибуны после забитого пенальти. Тренеру не подобает так себя вести. Мое мнение — Гогниев слишком показательно себя ведет. Не списываю это на кавказский менталитет. Если бы каждый кавказский наставник так себя вел, я бы промолчал. Мне показалось его поведение в том эпизоде слишком пафосным и наигранным», — цитирует Гогниева Legalbet.

Гогниев возглавил «Аланию» 17 сентября. За этот период владикавказская команда провела семь матчей, одержав три победы, проиграв два матча и дважды сыграв вничью.