Канчельскис резко раскритиковал Слуцкого после ухода из «Рубина»: «Очень слабый тренер. Теоретик!»

22 ноября, 10:33
Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» раскритиковал Леонида Слуцкого за уход из «Рубина».
«У него был приличный состав и в РПЛ. Но он там провалился, и команда вылетела в первую лигу. У него все время то игроки не те, то что-то другое. Очевидно, что изначально приглашение Слуцкого в «Рубин» было ошибкой.
У нас есть руководители, которые очень любят, когда им вешают лапшу. Слуцкий это любит делать, а они на это ведутся. Я общался со многими футболистами, все говорили, что он теоретик. Это очень слабый тренер!» — сказал Канчельскис «СЭ».
Слуцкий возглавлял «Рубин» с декабря 2019 года. По итогам сезона-2021/22 команда вылетела из РПЛ.
После 19 туров сезона-2022/23 в первой лиге «Рубин» занимает третье место в турнирной таблице с 34 очками. Слуцкий расторг контракт с клубом по собственному желанию 15 ноября.
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