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22 ноября, 10:33

Канчельскис резко раскритиковал Слуцкого после ухода из «Рубина»: «Очень слабый тренер. Теоретик!»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Андрей Канчельскис.
Фото Татьяна Дорогутина, «СЭ»
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Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» раскритиковал Леонида Слуцкого за уход из «Рубина».

«У него был приличный состав и в РПЛ. Но он там провалился, и команда вылетела в первую лигу. У него все время то игроки не те, то что-то другое. Очевидно, что изначально приглашение Слуцкого в «Рубин» было ошибкой.
У нас есть руководители, которые очень любят, когда им вешают лапшу. Слуцкий это любит делать, а они на это ведутся. Я общался со многими футболистами, все говорили, что он теоретик. Это очень слабый тренер!» — сказал Канчельскис «СЭ».

Слуцкий возглавлял «Рубин» с декабря 2019 года. По итогам сезона-2021/22 команда вылетела из РПЛ.

После 19 туров сезона-2022/23 в первой лиге «Рубин» занимает третье место в турнирной таблице с 34 очками. Слуцкий расторг контракт с клубом по собственному желанию 15 ноября.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
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Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

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1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
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Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
Андрей Канчельскис
Футбол
Первая лига
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
14
7
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