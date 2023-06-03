Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь / результаты
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 17:29

Канчельскис: «Уфа» не заслужила играть во второй лиге»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший тренер «Уфы» Андрей Канчельскис отреагировал на вылет команды из первой лиги.

«Все становится на свои места, когда в клубы приходят дилетанты, жулики и проходимцы. Как и в «Тамбове», это происходит сейчас и в Туле. Жалко, конечно, они не заслужили играть во второй лиге. Когда я приходил туда, были задачи вывести команду в ФНЛ-1, и мы это сделали. Потом команда вышла в премьер-лигу, тоже люди молодцы, работали. Как они не могут понять, что есть футбольный Бог, и он наказывает за их деяния. Мне очень обидно и жалко, так как я сам работал в «Уфе». Хороший регион, хороший город, замечательные люди и болельщики», — цитирует Канчельскиса Metaratings.ru.

«Уфа» потерпела поражение от «Кубани» в матче 34-го тура первой лиги (1:2), который прошел 3 июня. Клуб из Уфы занял 16-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 32 очка, и вылетел во вторую лигу. Команду возглавляет Арслан Халимбеков.

Источник: https://metaratings.ru/news/kanchelskis-mne-ochen-obidno-i-zhalko-chto-ufa-vyletela-iz-pervoi-ligi-256059/
Андрей Канчельскис
Футбол
Первая лига
ФК Уфа
0
Читайте также
Роналду сделал «Аль-Наср» хуже. Вот доказательства
УЕФА принял извинения Марциняка и подтвердил назначение арбитра на финал Лиги чемпионов
Шестнадцать человек пострадали при столкновении 12 авто в Санкт-Петербурге
Глава МО Британии посоветовал импортерам российского оружия «вернуть его продавцу»
Синоптик рассказал о редком погодном явлении в Москве
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент «Велеса»: «В ПФЛ играть не хочется, нет мотивации и драйва»

Газизов сообщил, что по всей вертикали «Уфы» будут большие изменения