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Сегодня, 15:05

Андрей Канчельскис: «Слуцкий сможет возобновить тренерскую работу с его способностями рассказывать сказки»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказался об отставке Леонида Слуцкого из казанского «Рубина».

«Правильное решение было уволить Слуцкого из «Рубина» по ходу сезона первой лиги? Это надо спросить у руководства казанского клуба. Пригласить Леонида Викторовича в «Рубин» изначально было ошибкой. Я общался с руководством казанцев. После провала в Англии, Нидерландах брать Слуцкого в эту команду не нужно было. Леонид Викторович вылетел с «Рубином» в первую лигу и даже сезон не доработал. Надо иметь совесть — доработать в команде до конца сезона, вывести клуб обратно в РПЛ, а уже потом уходить», — цитирует Канчельскиса Metaratings.ru.

Также он поделился мнением о перспективах дальнейшей работы российского тренера.

«Думаю, что Слуцкий сможет возобновить тренерскую работу с его способностями рассказывать сказки. Сейчас еще кому-то лапшу на уши навешает и устроится в какой-нибудь клуб. Какая команда это может быть? Не знаю, все зависит от задач клуба», — добавил специалист.

Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера «Рубина» в ноябре прошлого года. По итогам сезона-2021/22 казанцы заняли 15-е место и вылетели в первую лигу.

Слуцкий также работал в «Крыльях Советов», ЦСКА, «Рубине», «Халл Сити», «Витессе» и других клубах.

Источник: https://metaratings.ru/news/kanchelskis-sluckii-smozhet-vozobnovit-trenerskuyu-rabotu-s-ego-sposobnostyami-rasskazyvat-skazki-249887/
Андрей Канчельскис
Футбол
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
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