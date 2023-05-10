Андрей Канчельскис: «Слуцкий сможет возобновить тренерскую работу с его способностями рассказывать сказки»

Сегодня, 15:05
Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказался об отставке Леонида Слуцкого из казанского «Рубина».
«Правильное решение было уволить Слуцкого из «Рубина» по ходу сезона первой лиги? Это надо спросить у руководства казанского клуба. Пригласить Леонида Викторовича в «Рубин» изначально было ошибкой. Я общался с руководством казанцев. После провала в Англии, Нидерландах брать Слуцкого в эту команду не нужно было. Леонид Викторович вылетел с «Рубином» в первую лигу и даже сезон не доработал. Надо иметь совесть — доработать в команде до конца сезона, вывести клуб обратно в РПЛ, а уже потом уходить», — цитирует Канчельскиса Metaratings.ru.
Также он поделился мнением о перспективах дальнейшей работы российского тренера.
«Думаю, что Слуцкий сможет возобновить тренерскую работу с его способностями рассказывать сказки. Сейчас еще кому-то лапшу на уши навешает и устроится в какой-нибудь клуб. Какая команда это может быть? Не знаю, все зависит от задач клуба», — добавил специалист.
Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера «Рубина» в ноябре прошлого года. По итогам сезона-2021/22 казанцы заняли 15-е место и вылетели в первую лигу.
Слуцкий также работал в «Крыльях Советов», ЦСКА, «Рубине», «Халл Сити», «Витессе» и других клубах.