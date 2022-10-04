Лахиялов поделился эмоциями по итогам голосования на пост президента ФНЛ

Кандидат на пост президента ФНЛ Шамиль Лахиялов прокомментировал результаты выборов главы лиги.

Их выиграл Наиль Измайлов. За него было отдано 53 голоса участников общего собрания, за второго кандидата, Шамиля Лахиялова (президент «Легиона»), — 11.

«Не считаю себя проигравшим. 11 голосов — достаточно много. Первая задача для меня была — донести те проблемы, которые существуют в первом и втором дивизионах. Со своей задачей я справился. Еще до оглашения результатов выбора мы поговорили с Наилем Камильевичем, он меня услышал. Руководители клубов тоже были согласны с моими высказываниями. Это самое главное. Считайте, что это уже победа. Если это пойдет на благо футбола, буду только рад. Конечно, можно сказать, отдал свои наработки в руки Наилю Камильевичу», — сказал Лахиялов «СЭ».

7 июля Александр Алаев объявил об уходе с поста президента ФНЛ. Он стал главой РПЛ.