Капелло поздравил Игнашевича с выходом «Балтики» в РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поздравил главного тренера «Балтики» Сергея Игнашевича с выходом в РПЛ.

«Конечно, я рад, что Игнашевич добивается успехов в качестве тренера, поздравляю его. Думаю, у Сергея большой потенциал. Желаю ему и его команде удачи в дальнейшем», — приводит «РБ Спорт» слова Капелло.

19 мая «Балтика» досрочно гарантировала себе выход в РПЛ благодаря ничейному результату в матче «Алании» с «Акроном» (0:0). За 3 тура до конца сезона калиниградцы с 64 очками лидируют в турнирной таблице.