Караев принял решение перейти в «Аланию», футболист подпишет контракт по схеме «1+1»

Нападающий Давид Караев принял окончательное решение перейти в «Аланию». Об этом сообщает «РБ Спорт».

Ранее игрок также вел переговоры с «Факелом». Однако, по информации источника, Караев решил перейти в «Аланию». Отмечается, что соглашение 28-летнего форварда с владикавказской командой будет подписано по схеме «1+1».

В прошедшем сезоне РПЛ Караев выступал за «Торпедо», в составе которого провел 29 матчей, забил 2 гола и отметился 3 результативными передачами. 27 июня московский клуб сообщил о расторжении действующего контракта с футболистом по обоюдному согласию.

По итогам сезона-2022/23 «Алания» заняла 3-е место в турнирной таблице первой лиги, однако команда не получила лицензию для участия в РПЛ из-за неготовности стадиона в родном городе.