Кашчелан: «Меня уговаривали остаться и провести еще год в РПЛ, но я понял, что надо заканчивать»

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Бывший полузащитник «Балтики» Младен Кашчелан рассказал, когда принял решение завершить карьеру игрока.
«Год назад сообщил команде, что впереди, скорее всего, мой последний сезон. Потом меня начали уговаривать остаться, и я задумался о том, чтобы провести еще год в премьер-лиге. Зимой были последние обсуждения с руководством. Но месяц назад я окончательно понял, что надо заканчивать. Когда я уходил на замену в последнем матче и передавал капитанскую повязку Дудиеву, видел его мокрые глаза. Почти у всех ребят на поле они были такими же. Иван Остойич на скамейке меня обнял и просто начал рыдать в плечо. Мне кажется, это естественно, потому что мы стали семьей за эти годы. Мне очень повезло, что я был среди таких приятных людей в «Балтике», — цитирует Кашчелана Metaratings.ru.
Кашчелан выступал за «Балтику» с 2019 по 2023 год. В минувшем сезоне он провел 20 матчей в первой лиге. По итогам сезона калининградская команда заняла второе место в ФНЛ и вышла в РПЛ.