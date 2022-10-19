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Сегодня, 13:45

Кавазашвили прокомментировал слухи о его возможном закрытии «Уфы»

Виктория Кравченко

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением по поводу информации о том, что футбольный клуб «Уфа» могут закрыть.

«Я думаю, что если дошло до того, что Газизов сам не может решить вопрос в своей республике, где он является одним из ведущих, даже, я бы сказал, продвинутых людей, имея связи, то вопрос стоит плохо. Видимо, основные футболисты разбежались, а те, которые остались, не способны выполнить задачу по возвращению в премьер-лигу. Газизов не хочет до конца падать лицом в грязь и ждать, пока команда вылетит во Вторую лигу. Наверное, он с местными властями уже пришел к какому-то соглашению и найдет способ перейти работать в другую команду», — цитирует Кавазашвили Betonmobile.ru.

Во вторник, 18 октября, появилась информация о том, что многие сотрудники «Уфы» получили уведомления о сокращении через 2 месяца, а сам клуб может прекратить существование после Нового года.

Источник: https://betonmobile.ru/kavazashvili-gazizov-ne-hochet-do-kontsa-padat-litsom-v-gryaz-i-zhdat-poka-komanda-vyiletit-vo-vtoruyu-ligu
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