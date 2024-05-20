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Сегодня, 17:37

КДК накажет тренера «Алании» Калешина за нецензурную брань в адрес арбитров

Константин Белов
Корреспондент
Евгений Калешин.
Фото ФК «Алания»
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке комитета по итогам матча 33-го тура Первой лиги «СКА-Хабаровск» — «Алания» (0:1).

Главный тренер владикавказцев Евгений Калешин получил красную карточку в первом тайме встречи.

«Калешин был удален на 28-й минуте встречи за нецензурную брань в адрес арбитров, официальных лиц встречи. Тренер приглашен на заседание КДК РФС, которое состоится в этот четверг. Комитет также запросил дополнительный рапорт от арбитров встречи», — сказал Григорьянц «СЭ».

«Алания» после 33-го тура занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги с 46 очками.

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