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Судейство

Сегодня, 12:04

КДК рассмотрит слова тренера «Енисея» Тихонова в адрес арбитра Опейкиной

Константин Белов
Корреспондент
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил «СЭ», что комитет рассмотрит высказывания главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова об арбитре Вере Опейкиной после матча против «СКА-Хабаровска» (0:3) в 28-м туре первой лиги.

«По материалам СМИ рассмотрим возможное нарушение дисциплинарного регламента при проведении пресс-конференции у главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова после матча против «СКА-Хабаровска» в адрес арбитра Веры Опейкиной. Тренер приглашен на заседание», — сказал Григорьянц «СЭ».

Ранее главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов в разговоре с «СЭ» объяснил свои слова в адрес арбитра Веры Опейкиной.

Андрей Тихонов
Первая лига
ФК Енисей
Артур Григорьянц
Вера Опейкина
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