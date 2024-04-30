КДК рассмотрит слова тренера «Енисея» Тихонова в адрес арбитра Опейкиной

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил «СЭ», что комитет рассмотрит высказывания главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова об арбитре Вере Опейкиной после матча против «СКА-Хабаровска» (0:3) в 28-м туре первой лиги.

«По материалам СМИ рассмотрим возможное нарушение дисциплинарного регламента при проведении пресс-конференции у главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова после матча против «СКА-Хабаровска» в адрес арбитра Веры Опейкиной. Тренер приглашен на заседание», — сказал Григорьянц «СЭ».

Ранее главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов в разговоре с «СЭ» объяснил свои слова в адрес арбитра Веры Опейкиной.