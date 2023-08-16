КДК РФС дисквалифицировал Талалаева на два матча после удаления в матче с «Родиной»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев получил дисквалификацию после красной карточки, которую специалист получил в матче 5-го тура первой лиги против «Родины» (2:0). КДК РФС отказал «Химкам» в удовлетворении заявления об отмене красной карточки и дисквалифицировал главного тренера подмосковной команды на два матча, один из которых условно. Кроме того, он оштрафован на 100 тысяч рублей. Для Талалаева установлен испытательный срок — 1 год с момента принятия решения.