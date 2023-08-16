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Сегодня, 15:38

КДК РФС дисквалифицировал Талалаева на два матча после удаления в матче с «Родиной»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев получил дисквалификацию после красной карточки, которую специалист получил в матче 5-го тура первой лиги против «Родины» (2:0).

КДК РФС отказал «Химкам» в удовлетворении заявления об отмене красной карточки и дисквалифицировал главного тренера подмосковной команды на два матча, один из которых условно. Кроме того, он оштрафован на 100 тысяч рублей.

Для Талалаева установлен испытательный срок — 1 год с момента принятия решения.

Андрей Талалаев
Футбол
РФС
ФК Химки
КДК
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 СКА-Хаб. 5 3 1 1 6-2 10
4
 Сокол 5 3 1 1 5-6 10
5
 Тюмень 5 3 0 2 9-5 9
6
 Химки 5 3 0 2 7-6 9
7
 КАМАЗ 5 3 0 2 5-5 9
8
 Торпедо 5 2 1 2 5-5 7
9
 Динамо Мх 5 2 1 2 3-3 7
10
 Черноморец 5 1 4 0 5-4 7
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 Енисей 5 2 0 3 4-5 6
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 Шинник 5 2 0 3 6-8 6
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 Родина 5 1 3 1 6-4 6
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 Арсенал 5 1 2 2 4-7 5
15
 Ленинградец 5 1 2 2 2-6 5
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 Кубань 5 1 1 3 3-6 4
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 Волгарь 5 0 0 5 3-11 0
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19.08 17:00
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 - : -
19.08 17:30
Сокол – Химки
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19.08 18:00
Волгарь – Енисей
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СКА-Хаб. – Черноморец
 - : -
20.08 17:00
Тюмень – Динамо Мх
 - : -
20.08 18:00
Ленинградец – Акрон
 - : -
20.08 18:00
Родина – Алания
 - : -
21.08 17:00
КАМАЗ – Арсенал
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21.08 19:24
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