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Сегодня, 14:18

КДК РФС: Главный тренер «Черноморца» Зырянов пропустит следующий матч первой лиги

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что главный тренер «Черноморца» Константин Зырянов пропустит следующий матч первой лиги за удаление в матче третьего тура первой лиги с «Топредо» (1:1).

В комитете приняли решение не применять дополнительную дисквалификацию, кроме автоматической.

«Главный тренер «Черноморца» Зырянов был удален с поля за препятствование возобновлению игры команды соперника. Мы приняли решение не применять дополнительную дисквалификацию, кроме автоматической. Он пропустит следующий матч первой лиги», — сказал Григорьянц.

Константин Зырянов
Футбол
Первая лига
РФС
ФК Торпедо (Москва)
ФК Черноморец (Новороссийск)
Артур Григорьянц
КДК
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