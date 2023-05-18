КДК РФС отказал в удовлетворении заявлений «Кубани» и «Арсенала» по матчам с «Динамо» из Махачкалы

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отказал в удовлетворении заявлений «Кубани» и «Арсенала» по матчам в «Динамо» из Махачкалы. Об этом журналистам в четверг сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

«Арсенал» и «Кубань» обратили внимание КДК на то, что во время игры на поле в составе махачкалинского клуба не было игрока 2001 года и младше, что установлено регламентом турнира.

В удовлетворении заявления «ПФК «Кубань» от 10 мая 2023 года о применении санкций к «Динамо» Махачкала в соответствии со статьей 109 Дисциплинарного регламента отказать.

В удовлетворении заявления «ПФК «Арсенал» от 11 мая 2023 года о применении санкций к ФК «Динамо», г. Махачкала, в соответствии со статьей 109 Дисциплинарного регламента отказать», — сказал Григорьянц.

«Кубань» проиграла «Динамо» в домашнем матче 31-го тура первой лиги (0:1), «Арсенал» дважды сыграл с махачкалинцами вничью во встрече 5-го (1:1) и 21?го (0:0) туров.