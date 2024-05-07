Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Мелбет-Первая Лига. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 19:57

Апелляционный комитет РФС смягчил дисквалификацию Тихонова

Руслан Минаев
Андрей Тихонов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Апелляционный комитет РФС смягчил дисквалификацию главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова, сообщает пресс-служба клуба.

Теперь отстранение касается лишь одного матча, который специалист уже пропустил, еще 4 встречи назначены условно. Таким образом, Тихонов будет присутствовать на скамейке запасных в матче с КАМАЗом в 24-м туре Мелбет-Первой лиги 8 мая.

3 мая решением КДК тренер получил наказание в виде трех матчей реальной дисквалификации и двух — условной с испытательным сроком на год, также он был оштрафован на 50 тысяч рублей.

Тихонов раскритиковал работу судьи Веры Опейкиной после матча «Енисея» против «СКА-Хабаровска» (0:3) в 28-м туре ФНЛ. 53-летний специалист был недоволен, что на игру его команды назначили женщину, не обладающую необходимой квалификацией.

Андрей Тихонов
Футбол
Первая лига
РФС
ФК Енисей
2
0
Читайте также
Праздники на День Победы в 2024 году продлятся четыре дня
Агент Дзюбы обвинил тренера «Локомотива» Галактионова в отсутствии смелости
Инаугурация Владимира Путина. Онлайн-трансляция
Сын Андрея Тихонова взрывает Первую лигу. Три гола в трех матчах — и легендарного отца уже не обвиняют в кумовстве
Spiegel заявил о расколе в Евросоюзе из-за инаугурации Путина
Пасынок главкома ВСУ Сырского принял участие в автопробеге в честь Дня Победы
Популярное видео
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Экс-президент «Торпедо» Тукманов: «Кононов несамостоятельный, ему мешают мягкость и интеллигентность»

Тихонов — о смягчении наказания за критику в адрес Опейкиной: «Очень рад»