Апелляционный комитет РФС смягчил дисквалификацию Тихонова

Апелляционный комитет РФС смягчил дисквалификацию главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова, сообщает пресс-служба клуба.

Теперь отстранение касается лишь одного матча, который специалист уже пропустил, еще 4 встречи назначены условно. Таким образом, Тихонов будет присутствовать на скамейке запасных в матче с КАМАЗом в 24-м туре Мелбет-Первой лиги 8 мая.

3 мая решением КДК тренер получил наказание в виде трех матчей реальной дисквалификации и двух — условной с испытательным сроком на год, также он был оштрафован на 50 тысяч рублей.

Тихонов раскритиковал работу судьи Веры Опейкиной после матча «Енисея» против «СКА-Хабаровска» (0:3) в 28-м туре ФНЛ. 53-летний специалист был недоволен, что на игру его команды назначили женщину, не обладающую необходимой квалификацией.