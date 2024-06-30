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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 14:00

Кики, Влут и Шеттине покинули «Урал»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» сообщил, что клуб расстался с рядом легионеров.

— Поговорим о составе. С Кулаковым расстались только потому, что он является легионером?

— Да, конечно. Если бы не покинули РПЛ, то, безусловно, оставили бы еще на сезон нашего капитана. По мастерству, по самоотдаче к нему никаких вопросов нет. Мы очень благодарны Денису за эти девять лет. Но в Первой лиге другой лимит на легионеров. К сожалению, вот так получилось...

— Значит, в ближайшее время расстанетесь и с другими иностранцами?

— Да. Расстались с Кики, Влутом. Сегодня решили вопрос с Шеттине, попрощались с ним.

«Урал» по итогам минувшего сезона вылетел из РПЛ в Мелбет-Первую лигу, уступив «Акрону» по сумме двух стыковых матчей (2:3).

Алексей Каштанов. «Говорю Каштанову: «Я, может, тоже на Луну хочу улететь». Президент «Урала» — о Шатове-тренере, Бикфалви, Гончаренко, РПЛ

Футбол
Первая лига
ФК Урал
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