Кики, Влут и Шеттине покинули «Урал»

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» сообщил, что клуб расстался с рядом легионеров.

— Поговорим о составе. С Кулаковым расстались только потому, что он является легионером?

— Да, конечно. Если бы не покинули РПЛ, то, безусловно, оставили бы еще на сезон нашего капитана. По мастерству, по самоотдаче к нему никаких вопросов нет. Мы очень благодарны Денису за эти девять лет. Но в Первой лиге другой лимит на легионеров. К сожалению, вот так получилось...

— Значит, в ближайшее время расстанетесь и с другими иностранцами?

— Да. Расстались с Кики, Влутом. Сегодня решили вопрос с Шеттине, попрощались с ним.

«Урал» по итогам минувшего сезона вылетел из РПЛ в Мелбет-Первую лигу, уступив «Акрону» по сумме двух стыковых матчей (2:3).