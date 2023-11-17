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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 17:48

Игрок «Акрона» Килин: «Спустя 10 лет вернулся в Тольятти и увидел клуб, который хочет развиваться»

Алина Савинова
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Нападающий «Акрона» Антон Килин рассказал, что чувствовал после возвращения в родной клуб спустя десять лет.

«Это особенный город для меня. Я провел здесь восемь лет в Академии Коноплева. Сделал здесь первые шаги в профессиональном футболе. Первый гол во второй лиге тоже забил за команду из Тольятти. И, когда по истечении десяти лет возвращаешься, видишь клуб, который хочет развиваться. Я считаю, «Акрон» делает правильные шаги в развитии во всех отношениях. Мелочей в футболе не бывает, клуб старается все эти мелочи убрать и с каждым месяцем растет, шагает вперед. Павел Анатольевич [Морозов] делает все для развития, здесь приятно находиться. Выполняются все просьбы, в том числе и медицинского штаба», — цитирует футболиста Metaratings.ru.

33-летний Килин выступает за «Акрон» с февраля 2021 года после перехода из «Тамбова». Он провел 101 матч за команду из Тольятти, забил 9 голов и сделал 6 результативных передач.

После 18 туров «Акрон» занимает второе место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 34 очка.

Источник: https://metaratings.ru/news/kapitan-akrona-kilin-spustya-10-let-vernulsya-v-tolyatti-i-uvidel-klub-kotoryi-khochet-razvivatsya-306474/
Футбол
ФК Акрон
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