Кирилл Новиков считает сборы в Сочи комфортнее, чем в Турции

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Кирилл Новиков рассказал, где команда будет проводить сборы.

«Мы уехали в Сочи, подготовка продлится до конца февраля. Все три сбора проведем там, спарринги запланированы и подтверждены. В прошлом году мы тоже все сборы провели в Сочи. Знаем, что нас ожидает, и в тот раз мы остались довольны условиями, которые были предоставлены. По уровню сборы в Сочи не уступают Турции, а в чем-то и превосходят.

Погода? В прошлом году на сборах пару раз шел мелкий дождь, а все остальное время была солнечная, хорошая погода. В Турции в это время много ливней, и у команд из-за этого возникают сложности, поля закрывают, потому что боятся, что испортят. Тренировочные занятия отменяются, и у тренера начинается головная боль. В Сочи таких проблем нет, все четко выполняется», — сказал Новиков «РБ Спорт».

«Нефтехимик» после 21 тура занимает 11-е место в таблице первой лиги.