Президент ялтинского «Рубина»: «Мы доказали, что заслуживаем стать яркой точкой на футбольной карте России»

Президент ялтинского «Рубина» Кирилл Шапошников в разговоре с «СЭ» отреагировал на высокую оценку президентом ФНЛ Наилем Измайловым выступления крымских клубов.

«Мы очень благодарны Футбольной национальной лиге и ее президенту Наилю Измайлову за то, что полтора года назад они поверили в нас и наши возможности, пригласив крымские клубы в большую футбольную семью. За это время мы доказали, что достойны не просто выступать, но и бороться за самые высокие места, а Ялта заслуживает стать яркой точкой на футбольной карте России. Надеемся, что этот успешный опыт поможет командам наших исторических территорий также войти в ФНЛ!» — сказал Шапошников «СЭ».

«Рубин Ялта» добился исторического успеха и завоевал серебряные медали Второго дивизиона Б группы 1 сезона 2023 года.