«Колхозный футбол»: игрок «Балтики» Маляров дал дерзкое интервью — его затроллили «КАМАЗ» и собственный клуб

Защитник «Балтики» Кирилл Маляров назвал «колхозным футболом» игру «КАМАЗа» после встречи в 8-м туре первой лиги в Набережных Челнах (0:0). Футболист сделал несколько критичных заявлений в послематчевом интервью.

«Мы просто сбились в какой-то колхозный футбол. Начали играть по их правилам. Если бы мы играли в свою игру, мы бы выиграли и были бы лидерами... Я говорю — это колхозный футбол, и мы начали в него играть. Не показали класс. Если бы показали, была бы победа», — сказал защитник.

«КАМАЗ» выложил видео с заявлениями Малярова и добавил уважительный отзыв о лидере лиги от главного тренера «Балтики» Сергея Игнашевича. Критичные слова футболиста об уровне соперников сопровождены нарезкой его ошибок и падений, вдобавок челнинцы напомнили о результатах очных матчей не в пользу калининградцев.

По прилету в Калининград для Кирилла Малярова пресс-службой «Балтики» была организованна «специальная тренировка», чтобы «немного углубиться в тему сказанных слов». Вдобавок его «дисквалифицировали на два послематчевых интервью и еще два — условно».

«КАМАЗ» лидирует в первой лиге — 18 очков в 8 матчах (5 побед и 3 ничьи). «Балтика» делит второе место с «Аланией», у команд по 15 очков.