Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь / результаты
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 17:24

Колосков — о заявлении Измайлова: «В виде эксперимента система «весна-осень» заслуживает внимания»

Почетный президент РФС Колосков прокомментировал возможный переход на систему «весна-осень» во второй лиге

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в комментарии для «СЭ» отреагировал на высказывание главы ФНЛ Наиля Измайлова о возможном переходе на систему «весна-осень» во второй лиге.

«Я считаю, что схему менять необязательно. Но надо что-то сделать, чтобы больше играть. И это не просто увеличить механически количество игр, но сделать так, чтобы каждая игра преследовала какую-то цель. Начать, может быть, надо с того, о чем говорит Измайлов. Для профессионального футбола плохо, когда полгода клуб не играет, а если и играет, то в непогоду или слякоть. Поэтому в виде эксперимента, мне кажется, эта схема заслуживает внимания», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.

4 октября состоялись выборы президента ФНЛ на общем собрании клубов лиги. По итогам голосования новым президентом стал Наиль Измайлов. Срок полномочий нового президента лиги составляет 4 года.

Футбол
Вячеслав Колосков
Наиль Измайлов
1
5
Читайте также
Гимнастка Мельникова в рассказала о своих дальнейших планах
Смелость или обман? Зачем ЦСКА меняет вратаря в овертайме
Глава МВД Сербии Вулин ответил послу Украины на призыв к антироссийским санкциям
Пугачева отреагировала на критику в свой адрес
В Подмосковье задержали водителя автомобиля с телом выкопанной из могилы женщины
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

В «СКА-Хабаровске» назвали плюсы возможного перехода на систему «весна-осень»

Гендиректор «СКА-Хабаровска» заявил, что начальник стадиона получил повестку в рамках частичной мобилизации