Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в комментарии для «СЭ» отреагировал на высказывание главы ФНЛ Наиля Измайлова о возможном переходе на систему «весна-осень» во второй лиге.

«Я считаю, что схему менять необязательно. Но надо что-то сделать, чтобы больше играть. И это не просто увеличить механически количество игр, но сделать так, чтобы каждая игра преследовала какую-то цель. Начать, может быть, надо с того, о чем говорит Измайлов. Для профессионального футбола плохо, когда полгода клуб не играет, а если и играет, то в непогоду или слякоть. Поэтому в виде эксперимента, мне кажется, эта схема заслуживает внимания», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.

4 октября состоялись выборы президента ФНЛ на общем собрании клубов лиги. По итогам голосования новым президентом стал Наиль Измайлов. Срок полномочий нового президента лиги составляет 4 года.