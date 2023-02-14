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Сегодня, 16:08

Колосков: «Драка игроков «Шинника» с украинцами не повлияет на потенциальное возвращение наших клубов в еврокубки»

Колосков считает, что драка футболистов «Шинника» с украинскими не повлияет на вопрос о возвращении российских клубов в еврокубки
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков ответил «СЭ» на вопрос, может ли драка футболистов «Шинника» с игроками украинского клуба «Минай» повлиять на потенциальное возвращение российских команд в еврокубки.

«Это частный случай, который никак не будут связывать с вопросом нашего отстранения. Никакого отношения к тем принципам, которые действуют в УЕФА, он не имеет. Там действует спортивный принцип», — сказал Колосков «СЭ».

13 февраля футболисты ярославского клуба и украинской команды устроили массовую потасовку. Сообщалось, что инцидент произошел из-за того, что украинцы требовали от начальника ярославской команды спеть их национальный гимн.

ФК Шинник
Вячеслав Колосков
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