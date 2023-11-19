Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 15:51

Колосков — о словах Калешина про футбол в России: «Каждый чих безумного человека комментировать неприлично»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на слова главного тренера «Акрона» Евгения Калешина про деградацию футбола в России.

После матча с «Волгарем» (0:1) Калешин заявил: «Его [футбол] как будто специально разваливают. Как и образование, и армию. Лимиты принимаются сумасшедшие, вся эта клоунада».

«Калешин не только о футболе говорит, но и о более серьезных вещах. Он затронул основы российского государства. Я даже не знаю, кто такой Калешин. Каждый чих безумного человека комментировать неприлично. То, что он сказал, мягко говоря, достойно порицания», — приводит «РБ Спорт» слова Колоскова.

Калешин возглавляет «Акрон» с 2022 года. Команда под руководством 45-летнего специалиста занимает 3-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиге, набрав 34 очка за 19 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-koloskov-o-slovah-kaleshina-kazhdy-j-chih-bezumnogo-cheloveka-kommentirovat-neprilichno/
Футбол
Вячеслав Колосков
Евгений Калешин
4
Обсудить
Читайте также
«Постараюсь добиться большего». Медведев завершил отличный сезон и собирается попробовать что-то новое
Синнер обыграл Медведева и вышел в финал Итогового турнира ATP
Скончалась актриса из спектакля «А зори здесь тихие» Татьяна Стрельцова
Песков заявил о предотвращенной угрозе обвала экономики РФ из-за санкций
Новой «Мисс Вселенная» стала представительница Никарагуа. Детали
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

«Нефтехимик» — «Сокол»: прямая трансляция матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги)

«Черноморец» — «Ленинградец»: прямая трансляция матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги)