Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь / результаты
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 17:02

Комиссия ФНЛ в феврале проинспектирует крымские клубы на готовность к интеграции

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram пїЅпїЅпїЅпїЅ

Директор «Севастополя» Валерий Чалый рассказал, что в феврале комиссия ФНЛ должна посетить Крым, чтобы проинспектировать клубы полуострова на готовность к прохождению лицензирования для участия во второй лиге.

«В феврале должна приехать комиссия ФНЛ, которая изучит готовность крымских клубов и инфраструктуры. Мы сейчас готовимся к следующему чемпионату Крыма, который стартует в марте. Президиумом Крымского футбольного союза принято решение, что чемпионат пройдет в два круга. За это время как раз будет определено, зайдут наши клубы в ФНЛ или нет. Если нет, то чемпионат будет разыгран в четыре круга. Мы надеемся, что в феврале будет какое-то решение. Мы готовы к приезду комиссии, чтобы нам дальше сказали, что еще надо доделать и улучшить», — приводит слова Чалова «РБ Спорт».

29 сентября Футбольная национальная лига (ФНЛ) создала рабочую группу по вопросу интеграции клубов из Крыма и Севастополя в чемпионат России.

Решением УЕФА крымские клубы выступают на чемпионате региона после вхождения Крыма в состав России. Европейская организация сохраняет запрет на участие крымских команд в турнирах под эгидой РФС.

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ: https://bookmaker-ratings.ru/news/komissiya-fnl-v-fevrale-proinspektiruet-kry-mskie-kluby-na-gotovnost-k-integratsii/
Первая лига
ФК Севастополь
Валерий Чалый
1
Читайте также
Фирменный жест, стейк с золотом, фото с Кокориным: главное о турецком мяснике Нусрете
Тренерский совет ФХР поставил «неудовлетворительно» за работу главного тренера Алексея Жамнова
Раненого в Донецке Рогозина доставили в госпиталь в Ростове-на-Дону
МИД РФ сообщил об отказе Еревана от участия во встрече по мирному договору с Баку
Врач назвал самый частый вид рака у мужчин
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Рубин» вернулся под управление руководства Татарстана