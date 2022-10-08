Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь / результаты
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 16:17

Губерниев: «Владимир Быстров известный специалист по домашнему насилию, дипломированный психолог»

Иван Шитик
Корреспондент

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал заявление экс-игрока сборной России Владимира Быстрова, который ранее отреагировал на скандал вокруг футболиста «Балтики» Гочи Гогричиани.

Быстров странно высказался о скандале с участием форварда «Балтики», который ранее избил свою девушку: «Гоча Гогричиани избил свою девушку? Заслужила, может», — сказал бывший футболист.

«Владимир Быстров известный специалист по домашнему насилию, дипломированный психолог. Он знает, о чем говорит.

Временами его реакции могут быть слишком эмоциональными. Даже если эта девушка тысячу раз это заслужила, то что теперь, руку поднимать? Мне кажется, Владимир Быстров неправ.

Мы полемизировали с Владимиром и на тему тренера волейбольной команды из Калининграда. Я не был согласен с Быстровым, а Володя со мной. Пожелаю моему другу Владимиру Быстрову, чтобы он никогда не стал жертвой домашнего насилия», — сказал Губерниев Sport24.

Напомним, что ранее девушка игрока «Балтики», Кристина Куддус, объявила Гочу в избиении. Клуб отстранил Гогричиани от тренировочного процесса я заявил о том, что ведет внутреннее разбирательство произошедшего.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-08-guberniyev-pozhelayu-moyemu-drugu-bystrovu-chtoby-on-nikogda-ne-stal-zhertvoy-domashnego-nasiliya
Владимир Быстров
ФК Балтика
Дмитрий Губерниев
1
2
Читайте также
За что Холанна хотят отстранить от матчей АПЛ. Петицию подписали уже 2 миллиона человек
Умерла фигуристка, обвинявшая партнера в сексуальном насилии. Это довело парня до самоубийства
Командующим группировкой войск в зоне СВО назначен генерал Суровикин
Пентагон пообещал поставить Украине новые образцы вооружения
Захарова раскритиковала заявление главы МИД Эстонии о ЧП на Крымском мосту
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Экс-защитник «Спартака» Макеев о «Рубине»: «В первой лиге им будет в любом случае тяжело»