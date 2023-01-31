Кононов не верит, что игроки «Арсенала» его «сливали»

Бывший главный тренер «Арсенала» Олег Кононов назвал причины, по которым его команда крупно проиграла на своем поле «Балтике» (0:5) в последнем туре первой лиги перед зимней паузой.

— Что все-таки произошло с командой в домашней встрече с «Балтикой»?

— По ходу игры я тоже не понимал, что творится на поле... Очень болезненное поражение. Перед этой встречей у нас был выездной матч. Проводили его в воскресенье, а «Балтика» свой поединок сыграла в пятницу. То есть у калининградцев было лишних два дня на подготовку. Они выглядели явно свежее. Также сказалось отсутствие из-за травм и болезни Ткачева, Хабибова, Померко, Шумских.

— После финального свистка у вас не было желания подать в отставку?

— Нет, таких мыслей не возникало. Да, я понимал, что мы потерпели весьма громкое поражение, но и отдавал должное сопернику. Пожалуй, калининградцы провели свой самый лучший матч в сезоне. Не случайно команда Сергея Игнашевича лидирует в первой лиге, достаточно стабильно провела первую часть чемпионата. Мы же не получили пять мячей от соперника, который находился явно ниже нас в турнирной таблице.

В ноябре-декабре уже настраивались на дальнейшую работу по усилению состава, наработке игровых связей.

— Были возможности реально усилиться?

— Что касается трансферной политики, то у клуба нет финансовых возможностей при оплате трансферов. Поэтому заключали контракты с игроками, которые выступали в первой лиге и хорошо зарекомендовали себя во второй. Так не бывает, что ты берешь много новых футболистов, а они сразу же дают результат и выводят тебя на первое место за короткий период времени. В футболе работают определенные законы.

— А был ли у вас должный контакт с подопечными? После игры с «Балтикой» не возникло ощущения, что, возможно, футболисты просто-напросто не бились за тренера, «сливали» вас?

— В теорию заговора я все-таки не верю. Ведь практически все игроки после моей отставки связались со мной. Кто-то написал, кто-то позвонил. Все ребята переживали. Они и сами понимали, что та встреча с «Балтикой» повлияла на судьбу тренерского штаба...

Кононов возглавил «Арсенал» в июне 2022 года и был отправлен в отставку 11 января 2023 года. Команда занимает шестое место в таблице первой лиги с 32 очками в 20 матчах.