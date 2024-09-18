Кононов: «Ари приходил на тренировку «Торпедо», играли в футбол тренерским составом»

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов рассказал о встрече с нападающим Ари. Бывший футболист посетил матч с «Балтикой».

«Он не только на игре был, приходил к нам на тренировку, играли в футбол тренерским составом. Поговорили о футболе, о жизни. Он работает у себя в Бразилии, он президент клуба, говорит, что есть достаточно много неплохих молодых ребят. Пригласил его на футбол, Ари с удовольствием пришел», — приводит слова Кононова «РБ Спорт».

Ари выступал в России с 2010 по 2018 год. Бразилец играл за «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив». Также на счету Ари 2 матча за сборную России.