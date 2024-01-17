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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 11:04

Кононов возглавил «Торпедо»

Виктория Кравченко
Олег Кононов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Российский тренер Олег Кононов возглавил «Торпедо», сообщает пресс-служба команды.

Контракт со специалистом рассчитан на 2,5 года.

«Приветствуем Олега Георгиевича и желаем успешной работы!» — говорится в сообщении.

В начале сезона-2023/24 автозаводцев возглавлял испанец Пеп Клотет, который был отправлен в отставку 3 октября. Последние восемь туров Мелбет-Первой лиги (5 — в статусе и.о.) черно-белыми руководил Артем Горлов.

«Торпедо» занимает 8-е место в таблице ФНЛ с 27 очками в 20 матчах. Отставание от второй строчки (прямая путевка в РПЛ) — 9 очков, от зоны стыков — 8 очков.

Ранее Кононов тренировал в России «Краснодар», «Ахмат», тульский «Арсенал» (дважды), московский «Спартак» и «Леон Сатурн».

ФК Торпедо (Москва)
Олег Кононов
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