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Сегодня, 15:57

Контракт Тихонова с «Енисеем» рассчитан на 2,5 года с возможностью продления

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Директор красноярского «Енисея» Дмитрий Федосеев ответил на вопрос о сроке контракта нового главного тренера Андрея Тихонова.

«Срок контракта рассчитан на 2,5 года. Чем больше, тем лучше. Также есть опция продления», — передает слова Федосеева корреспондент «СЭ» Николай Гаврилов.

10 января Тихонов возглавил «Енисей». До этого последним местом работы 53-летнего специалиста была «Астана», которую он покинул в 2021 году.

После 20 туров первой лиги «Енисей» занимает 10-е место в турнирной таблице.

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