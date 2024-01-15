Контракт Тихонова с «Енисеем» рассчитан на 2,5 года с возможностью продления

Директор красноярского «Енисея» Дмитрий Федосеев ответил на вопрос о сроке контракта нового главного тренера Андрея Тихонова.

«Срок контракта рассчитан на 2,5 года. Чем больше, тем лучше. Также есть опция продления», — передает слова Федосеева корреспондент «СЭ» Николай Гаврилов.

10 января Тихонов возглавил «Енисей». До этого последним местом работы 53-летнего специалиста была «Астана», которую он покинул в 2021 году.