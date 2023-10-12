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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 09:50

Кормильцев: «От нынешнего «Торпедо» и его недавно уволенного испанского тренера одно уныние»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Торпедо» Сергей Кормильцев оценил ситуацию, сложившуюся у московской команды в Мелбет-Первой лиге после увольнение главного тренера Жозепа Клотета.

«От нынешнего «Торпедо» и его недавно уволенного испанского тренера — конечно, уныние. Сейчас от команды мало что осталось. Надеюсь, что что-то изменится, но пока, если честно, я не верю, что в этом году «Торпедо» может выйти в РПЛ», — приводит «РБ Спорт» слова Кормильцева.

Также он считает, что приглашение Клотета в «Торпедо» изначально было ошибкой.

«Я вообще не понимаю, что в такой команде как «Торпедо» делают такие тренеры. Судя по результатам, с ним все понятно», — добавил экс-игрок команды.

На данный момент автозаводцы занимают 9-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 18 очков за 13 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-kormil-tsev-ot-ny-neshnego-torpedo-i-ego-nedavno-uvolennogo-ispanskogo-trenera-odno-uny-nie/
Сергей Кормильцев
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
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