Кортава не исключил, что Хабиб и Махачев примут участие в матче сборных ФНЛ и медиалиги

Технический директор медиалиги и заместитель руководителя департамента развития ФНЛ Дмитрий Кортава прокомментировал информацию о том, что гостями матча сборных ФНЛ и медиалиги могут стать Хасбик и Хабиб Нурмагомедов.

«Хасбулла — частый гость на матчах «Динамо» Махачкала. Это факт. Поэтому мы очень надеемся, что у Хасбуллы появится возможность, и он будет у нас на игре. Что касается Хабиба, Ислама [Махачева] и всей их компании, то их всех пригласим, конечно. Мы знаем, что они все любят футбол: как саму игру, так и играть в него», — приводит Metaratings.ru слова Кортавы.

Также он ответил на вопрос, могут ли Нурмагомедов или Ислам Махачев выйти на поле в этой игре.

«Мы не исключаем такой вариант. Условно, если Ислам, Хабиб скажут, что они готовы сыграть, мы готовы их выпустить. Почему нет?» — добавил Кортава.

Матч сборных ФНЛ и медиалиги состоится 1 декабря в Каспийске на стадионе «Анжи Арена». Начало — в 20.00 по московскому времени. Встреча пройдет по правилам Медийной футбольной лиги — команды сыграют два тайма по 30 минут чистого времени.

Главным тренером сборной ФНЛ будет Евгений Калешин из «Акрона». Команду медиалиги возглавят Шамиль Курбанов («Титан»), Игорь Звездин («БроукБойз») и Алан Гатагов («FC Bus»).