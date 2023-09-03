Корян оценил игру «Химок» в первой лиге

Полузащитник «Химок» Аршак Корян рассказал о выступлении «Химок» в этом сезоне первой лиги.

«Старт немного скомканный, но я думаю, что это показатель лиги, что каждая команда может обыграть каждую. Об этом говорит даже плотность в таблице. Получается, что нет явных лидеров и аутсайдеров», — цитирует Коряна «Евро-Футбол.Ру».

Он ткже заявил, что в ФНЛ больше физической работы и борьбы, чем в РПЛ.

«Химки» идут на 7-м месте в турнирной таблице ФНЛ после 8 туров.