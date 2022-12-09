Ковтун рассказал, мечтает ли он вернуться в «Спартак» в качестве тренера

Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун рассказал, мечтает ли он возглавить московский клуб.

«Мечтаю ли я вернуться в «Спартак» в качестве тренера? Этот вопрос сейчас неактуальный, есть другие более... Надо смотреть, где ты сейчас находишься в данный момент и где работаешь. Конечно, у каждого есть цели, но это все в процессе. Так что пока занят другим. Какая моя ближайшая цель? Все мысли о «Родине», чтобы все сложилось с командой, развивать клуб», — приводит слова Ковтуна Legalbet.

Ковтун входит в тренерский штаб Дмитрия Парфенова в московской «Родине». После 20 матчей столичный клуб находится на 12 строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 22 очка.