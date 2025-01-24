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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 16:32

Ковтун считает, что ситуация в «Алании» выглядит как серьезный кризис

Камила Абдурахманова
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Экс-защитник «Алании» Юрий Ковтун отреагировал на проблемы владикавказского клуба.

«У «Алании» периодически возникают такие проблемы. Был этап, когда команда оказалась во Второй Лиге, а потом снова поднялась в Первую. Сложно сказать, как будут развиваться события, но пока это выглядит как серьезный кризис. Все к этому шло, у этого были свои позывы. Возьмите ту же ситуацию со стадионом. Хотя «Алания» — именитый клуб. Так что это выглядит странно. Надо, чтоб кто-то из руководителей грамотно обсудил эту ситуацию с главой региона», — сказал Ковтун Metaratings.ru.

В декабре появилась информация о возможном закрытии «Алании». Из-за финансовых трудностей и урезания бюджета команда отменила тренировочные сборы в Турции, предложила всем футболистам искать новые клубы, а также планирует уменьшить зарплаты тренерскому составу и игрокам. Кроме того, было принято решение распустить вторую команду.

После 21 игры в текущем сезоне Первой лиги «Алания» заработала 18 очков и находится на предпоследней строчке турнирной таблицы, которая отводит команде место в зоне вылета.

Источник: Metaratings.ru
Юрий Ковтун
ФК Алания (Владикавказ)
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