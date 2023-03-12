«Балтика» победила «Краснодар-2» на выезде, «Рубин» обыграл «Волгу» в меньшинстве

«Балтика» обыграла «Краснодар-2» на выезде в матче 22-го тура первой лиги — 3:0.

У калининградцев забили Кирилл Фольмер, Александр Осипов и Гедеон Гузина. Также Гузина не смог реализовать пенальти.

«Балтика» одержала пятую победу подряд и продолжает лидировать в турнирной таблице первой лиги с 47 очками. На второй строчке идет «Рубин», который в параллельном матче обыграл «Волгу» (1:0).

Единственный мяч забил форвард казанцев Виталий Лисакович. «Рубин» завершил встречу в меньшинстве — на 49-й минуте красную карточку получил Игорь Горбунов.

Отставание «Рубина» от «Балтики» в турнирной таблице составляет 4 очка.

В еще одном матче 22-го тура первой лиги «Уфа» уступила «Волгарю» (0:1).