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Сегодня, 17:00

«Балтика» победила «Краснодар-2» на выезде, «Рубин» обыграл «Волгу» в меньшинстве

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Балтика» обыграла «Краснодар-2» на выезде в матче 22-го тура первой лиги — 3:0.

У калининградцев забили Кирилл Фольмер, Александр Осипов и Гедеон Гузина. Также Гузина не смог реализовать пенальти.

«Балтика» одержала пятую победу подряд и продолжает лидировать в турнирной таблице первой лиги с 47 очками. На второй строчке идет «Рубин», который в параллельном матче обыграл «Волгу» (1:0).

Единственный мяч забил форвард казанцев Виталий Лисакович. «Рубин» завершил встречу в меньшинстве — на 49-й минуте красную карточку получил Игорь Горбунов.

Отставание «Рубина» от «Балтики» в турнирной таблице составляет 4 очка.

В еще одном матче 22-го тура первой лиги «Уфа» уступила «Волгарю» (0:1).

Россия. ФНЛ. 22-й тур
12 мар, 15:00. Стадион академии ФК Краснодар (Краснодар)
Краснодар-2
0:3
Балтика
Россия. ФНЛ. 22-й тур
12 мар, 15:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
1:0
Волга Ул
Россия. ФНЛ. 22-й тур
12 мар, 15:00. Центральный (Астрахань)
Волгарь
1:0
Уфа

Футбол
Первая лига
ФК Балтика
ФК Рубин (Казань)
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