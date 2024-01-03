Крижан рассказал, что хотел бы играть в российском топ-клубе

Защитник «Родины» Митя Крижан поделился мыслями о возможном переходе в один из российских топ-клубов.

«Конечно, все хотят играть в английской премьер-лиге. Для этого нужно иметь очень высокий уровень. Но и игра в российских топ-клубах — это тоже круто. У меня нет конкретных предпочтений, и для меня нет проблем с тем, чтобы играть за «Зенит», «Спартак», «Краснодар» или ЦСКА. Это все очень большие клубы, ЦСКА побеждал «Реал» в Лиге чемпионов, про «Зенит» все знают, про «Спартак» тоже. Мне нравятся все эти клубы РПЛ», — приводит «РБ Спорт» слова Крижана.

26-летний словенец стал игроком «Родины» в феврале 2023 года. Ранее он выступал за «Браво». В текущем сезоне Крижан провел за «Родину» 15 матчей в Мелбет-Первой лиге, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей.