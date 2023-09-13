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Сегодня, 15:52

Форвард Кротов перешел в «Аланию»

Виктория Кравченко
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Нападающий Вячеслав Кротов перешел в «Аланию», сообщает пресс-служба команды. Арендное соглашение с форвардом рассчитано до зимнего перерыва. В «Алании» он будет выступать под 57-м номером.

Первый профессиональный контракт 30-летний игрок подписал с «Волгарем» в 2011 году.

Кротов выступал за такие клубы, как «Спартак», «Уфа» и «Пари НН». С 2015 года он провел за «Уфу» 167 матчей, забил 14 голов и отдал 17 голевых передач. В рамках РПЛ игрок участвовал в 181 матче.

Вячеслав Кротов
ФК Алания (Владикавказ)
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3
 Шинник 9 5 1 3 11-10 16
4
 Динамо Мх 9 4 3 2 8-5 15
5
 Акрон 9 4 2 3 14-7 14
6
 Тюмень 9 4 2 3 13-9 14
7
 Химки 9 4 2 3 10-8 14
8
 Торпедо 9 4 2 3 9-9 14
9
 Родина 9 3 4 2 15-9 13
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 КАМАЗ 9 3 4 2 7-7 13
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 СКА-Хаб. 9 3 3 3 9-9 12
12
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13
 Арсенал 9 2 4 3 7-11 10
14
 Ленинградец 9 2 4 3 6-10 10
15
 Черноморец 9 1 7 1 6-6 10
16
 Нефтехимик 9 2 1 6 7-14 7
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 Кубань 9 1 2 6 5-11 5
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16.09 17:00
КАМАЗ – Нефтехимик
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СКА-Хаб. – Химки
 - : -
17.09 16:00
Кубань – Акрон
 - : -
17.09 16:00
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 - : -
17.09 17:00
Черноморец – Сокол
 - : -
17.09 18:00
Арсенал – Шинник
 - : -
17.09 18:00
Ленинградец – Волгарь
 - : -
18.09 16:00
Тюмень – Родина
 - : -
18.09 18:30
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