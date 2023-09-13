Форвард Кротов перешел в «Аланию»

Нападающий Вячеслав Кротов перешел в «Аланию», сообщает пресс-служба команды. Арендное соглашение с форвардом рассчитано до зимнего перерыва. В «Алании» он будет выступать под 57-м номером.

Первый профессиональный контракт 30-летний игрок подписал с «Волгарем» в 2011 году.

Кротов выступал за такие клубы, как «Спартак», «Уфа» и «Пари НН». С 2015 года он провел за «Уфу» 167 матчей, забил 14 голов и отдал 17 голевых передач. В рамках РПЛ игрок участвовал в 181 матче.