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Сегодня, 19:08

Крымские клубы примут участие в конференции РФС по безопасности

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Представители футбольных клубов Крыма и Севастополя примут участие в конференции Российского футбольного союза (РФС) по вопросам безопасности.

«Представители восьми выступающих в чемпионате Крыма клубов заочно примут участие в семинаре РФС по вопросам безопасности, который пройдет 14 и 15 февраля. Все необходимые материалы будут переданы им. Департамент безопасности ФНЛ окажет содействие в получении консультаций», — приводит заявление пресс-службы ФНЛ ТАСС.

Осенью 2022 года губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что футбольные клубы Севастополя и Крыма смогут принять участие в ФНЛ с сезона-2023/24.

Источник: https://tass.ru/sport/17023285
Футбол
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