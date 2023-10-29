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На официальном YouTube-канале Мелбет-Первой лиги опубликовали видеообзор матча 16-го тура «Кубань» — «Черноморец» (2:2).
«Кубань» с 13 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, новороссийцы — 15-е с 18 очками.
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