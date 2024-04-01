«Кубань» дома сыграла вничью с махачкалинским «Динамо»

1 апреля, 18:58
«Кубань» поделила очки с махачкалинским «Динамо» (1:1) в домашнем матче 25-го тура Мелбет-Первой лиги.
Счет был открыт на 10-й минуте встречи — автором забитого мяча стал нападающий гостей Сердер Сердеров. Краснодарцы смогли уйти от поражения благодаря голу форварда Ильи Грузнова (73).
На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 40 очков. «Кубань» располагается на 17-й строчке (22).
В следующем туре бело-голубые проведут домашнюю встречу с «Енисеем», а команда из Краснодара сыграет на выезде против «Черноморца». Оба матча пройдут 7 апреля.