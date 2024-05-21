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Судейство

Сегодня, 00:53

«Кубань» — «Химки»: пенальти назначен ошибочно — не зафиксирован офсайд

Александр Бобров
Шеф-редактор
Судья ошибочно не зафиксирован офсайд в матче «Кубань» — «Химки».
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На 28-й минуте матча 33-го тура первой лиги «Кубань» — «Химки» (0:1) первый ассистент судьи Сергей Ядров ошибочно не зафиксировал положение «вне игры» у Александра Руденко, который в момент передачи партнера оказался за линией офсайда.

В результате атака гостей продолжилась, и уже вскоре судья Алексей Лапатухин назначил в их пользу 11-метровый удар, с которого был забит победный гол.

«Химки» набрали 63 очка и гарантировали себе выход в РПЛ, оторвавшись за тур до конца от третьего места на 7 очков. «Кубань» занимает последнюю строчку — 23 очка.

Футбол
ФК Кубань
ФК Химки
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