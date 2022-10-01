«Кубань» разгромила «Краснодар-2»

«Кубань» разгромила «Краснодар-2» в матче 12-го тура первой лиги.

Хозяева поля выиграли с крупным счетом — 4:0.

В еще одном матче тура «Акрон» на выезде одолел «Нефтехимик» с минимальным счетом — 1:0.