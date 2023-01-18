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Сегодня, 22:21

«Кубань» намерена подписать защитника «Химок» Данилкина

Алина Савинова
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«Кубань» заинтересована в подписании центрального защитника «Химок» Егора Данилкина, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, «Кубань» предлагает 27-летнему футболисту хорошие условия по меркам первой лиги. Однако игрок пока не определился со своим будущим и ждет других предложений.

В текущем сезоне Данилкин провел за «Химки» восемь матчей во всех турнирах (5 в РПЛ и 3 в Кубке России).

«Кубань» занимает 15-е место в ФНЛ, имея в активе 19 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/kuban-khochet-podpisat-zashitnika-khimok-danilkina-220854/

Агрегатор прогнозов

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Милан 0
Интер 2
2-й тайм

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30%

1.71

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26%

1.87

Ф2(0)

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1.85
⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус
Монца

П1

32%

1.56

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ТМ 2.5

17%

1.90
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
Егор Данилкин
Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Кубань
ФК Химки
0
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