«Кубань» намерена подписать защитника «Химок» Данилкина

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«Кубань» заинтересована в подписании центрального защитника «Химок» Егора Данилкина, сообщает Metaratings.ru.
По информации источника, «Кубань» предлагает 27-летнему футболисту хорошие условия по меркам первой лиги. Однако игрок пока не определился со своим будущим и ждет других предложений.
В текущем сезоне Данилкин провел за «Химки» восемь матчей во всех турнирах (5 в РПЛ и 3 в Кубке России).
«Кубань» занимает 15-е место в ФНЛ, имея в активе 19 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования