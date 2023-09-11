«Кубань» объявила об уходе Григоряна с поста главного тренера команды

Главный тренер «Кубани» Александр Григорян покинул свой пост, сообщает пресс-служба краснодарцев.

Контракт с 56-летним специалистом расторгнут по соглашению сторон. Имя нового главного тренера будет названо в ближайшее время.

Григорян возглавлял «Кубань» с мая этого года. Под его руководством команда провела 12 матчей, в которых одержала две победы, трижды сыграла вничью и уступила в семи встречах.

После 9 туров «Кубань» с 5 очками занимает предпоследнее место в первой лиге.