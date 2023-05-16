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16 мая, 11:46

«Кубань» объявила об уходе Сосницкого с поста главного тренера команды

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Кубани» Андрей Сосницкий покинул свой пост, сообщает официальный сайт краснодарского клуба.

Контракт с 60-летним специалистом расторгнут по соглашению сторон. Сосницкий возглавлял команду с января этого года. Под его руководством она провела 11 матчей, в которых одержала 3 победы, 5 раз сыграла вничью и уступила в 3 матчах.

«Имя нового наставника «Кубани» будет сообщено в ближайшее время«, — сказано на официальном сайте команды.

После 31-го тура «Кубань» с 33 очками занимает 15-е место в первой лиге.

Футбол
ФК Кубань
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