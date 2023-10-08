«Кубань» сыграет на своем поле против «Родины» в матче 13-го тура Мелбет-Первой лиги. Встреча пройдет на стадионе «Кубань» в Краснодаре. Начало — в 17:30 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире бесплатную видеотрансляцию матча «Кубань» — «Родина» можно будет в социальной сети ВКонтакте в официальной группе Мелбет-Первой лиги. Ключевые события противостояния ФНЛ будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».

«Родина» на данный момент располагается на 10 месте в турнирной таблице, набрав 17 очков. «Кубань» идет на предпоследнем месте. В активе клуба лишь 6 баллов.

Узнать расписание трансляций 13-го тура Мелбет-Первой лиги можно по ссылке.

ФНЛ: результаты матчей первой лиги и обзоры, интервью игроков и тренеров, мнения журналистов и турнирная таблица в актуальном виде на сайте

Регистрируйся по промокоду SPEX25 и получай бонус до 25 000