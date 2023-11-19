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Мелбет-Первая Лига

19 ноября, 23:49

«Кубань» — «СКА-Хабаровск»: видеообзор матча Мелбет-Первой лиги

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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На официальном YouTube-канале Мелбет-Первой лиги опубликован видеообзор матча 19-го тура «Кубань» — «СКА-Хабаровск» (1:1).

У команды из Краснодара забил Азат Байриев, у хабаровчан — Артем Симонян.

«Кубань» доигрывала матч в меньшинстве: на 58-й минуте удалился вратарь команды Дмитрий Терновский. Его место в воротах занял Юрий Нестеренко, заменивший защитника Гаррика Левина.

«Кубань» занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице ФНЛ с 17 очками, «СКА-Хабаровск» идет на 11-й строчке с 23 очками.

Футбол
Первая лига
ФК Кубань
ФК СКА-Хабаровск
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